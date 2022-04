Batman - Pingwin na szkicach koncepcyjnych. Colin Farrell mógł wyglądać zupełnie inaczej!

fot. Warner Bros.

Batman, w którym w głównych rolach wystąpili Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Colin Farrell i John Turturro, święcił w marcu triumfy w kinach na całym świecie. Był wysoko oceniany zarówno przez widzów, jak i recenzentów. Chwalono klimat najnowszej historii o Mrocznym Rycerzu, a także obsadę. Jednak, gdy cofniemy się pamięcią do ogłoszeń castingowych to wybór Colina Farrella do roli Pingwina budził spore kontrowersje. Przede wszystkim dlatego, że ten złoczyńca kojarzy się raczej z osobą niską, otyłą i nieatrakcyjną, a czasem groteskową.

Ostatecznie w przypadku Pingwina zdecydowano się na charakteryzację nakładaną przez 4 godziny, w której aktor jest nie do poznania. Jednak w książce The Art of The Batman wyjawiono, że istniały plany na wersję tego złoczyńcy, w której Farrell był bardziej podobny do siebie. Na udostępnionych szkicach koncepcyjnych autorstwa Adama Brockbanka widać, że Oswald Cobblepot miał ubierać się w bardziej kolorowym stylu, a także nie była brana pod uwagę protetyczna charakteryzacja.

Batman - szkice koncepcyjne Pingwina

Pingwin - szkice koncepcyjne

Przypomnijmy, że Colin Farrell powróci do roli Pingwina w serialu HBO Max. Spin-off jest jeszcze na wczesnym etapie prac. Za scenariusz odpowiada Lauren LeFranc (Impulse, Agenci T.A.R.C.Z.Y., Chuck).