Batman - twórca serialu Detektyw ma pomysł na historię o superbohaterze

Nic Pizzolatto, twórca serialu Detektyw, wyjawia, że Batman jest jedynym elementem kultury geeków, którą bardzo lubi i przy której chciałby pracować. Stwierdził więc, że podzieli się z fanami swoją wizja i nawet dodał do osób decyzyjnych, że chętnie pracowałby przy takim projekcie za darmo.

Wyjaśnia, że ma problem z wyjaśnieniem, dlaczego Batman nie zabija, bo jego zdaniem tłumaczenie, iż przez to będzie tak zły, jak ludzie z którymi walczy to poziom przedszkola. Jego zdaniem Batman nie zabija, ponieważ prawdziwym i wiecznym wrogiem Mrocznego Rycerza jest sama śmierć. Dla niego Bruce Wayne nie jest jakimś dzieciakiem, który nie może sobie poradzić ze śmiercią rodziców i jego zdaniem jego rola Batmana nie polega na szukaniu wewnętrznego katharsis w związku z tą traumą.

- Batman to historia świętego człowieka, który przekształcił definiującą go tragedię w osiągnięcie czegoś wielkiego i wyrusza na największą humanitarną krucjatę jaką świat kiedykolwiek poznał - napisał Pizzolatto.

Dodaje, że pieniądze Batmana nie mają znaczenia dla fabuły, ale uważa,że one dodają mu heroizmu. Jego zdaniem bogactwo sprawia, że Batman mógłby robić cokolwiek innego by chciał, a zamiast tego wykorzystuje je jako środek, by pomagać innym. Twierdzi, że jeśli Batman miałby wystarczająco dużo czasu, mógłby pokonać samego Boga.

Uważa, że największym zagrożeniem dla niego byłby Lex Luthor. Nie jest fanem Jokera, który jego zdaniem jest kruchym człowiekiem, który nie może przestać się uśmiechać.