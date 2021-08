Avengers vs. pandemia. Herosi będą promować szczepienia przeciw COVID-19

Marvel/SOMOS

Marvel we współpracy z instytucją SOMOS Community Care przygotuje komiks Avengers: We Are Resilient, który ma promować szczepienia przeciwko COVID-19 i jednocześnie zwiększyć wiedzę czytelników, ze szczególnym uwzględnieniem reprezentantów mniejszości etnicznych, na temat wakcyn. Wiemy już, że przedsięwzięcie wyjdzie poza świat powieści graficznych; w trakcie 3-miesięcznej kampanii w Nowym Jorku pojawią się informacyjne plakaty, litografie, książki, a także zostaną przeprowadzone specjalne spotkania z zainteresowanymi.

Sam komiks ma ukazać nie tylko zmagania Mścicieli walczących z M.O.D.O.K.-iem, ale i skupić się na działaniach pracowników służby zdrowia w trakcie pandemii koronawirusa i przedstawić historię jednej z latynoamerykańskich rodzin. Do współpracy zaproszono również lekarzy wywodzących się z innych mniejszości - czarnoskórych czy Amerykanów azjatyckiego pochodzenia.

W komunikacie prasowym prezes Marvel Entertainment, Dan Buckley, i kierujący SOMOS Ramon Tallaj zapewniają, że zwiększenie świadomości na temat szczepionek jest najważniejszych celem komiksu, do którego scenariusz napisze Henry Barajas. Podkreśla się, że w czasie pandemii "najwięksi z superbohaterów wcale nie są fikcyjnymi postaciami".

Tak prezentuje się okładka albumu:

Marvel