Batman - film wyróżniony prestiżowym znakiem jakości sieci kin. To druga komiksowa produkcja w historii

fot. IMDB.com/© Courtesy of Warner Bros. Pictures/ ™ & © DC Comics

Batman zapowiada się na jedno z największych widowisk 2022 roku. Fani z niecierpliwością wyczekują nowej iteracji w wykonaniu Roberta Pattinsona, a kampania promująca film nie zwalnia tempa.

Oczekiwania fanów podsyca chociażby wyróżnienie wręczone przez jedną z największych sieci kinowych w Stanach Zjednoczonych. Ich znaczek jakości "AMC Artisan Films" wędruje do filmów, które przyczyniają się do rozwoju kinematografii. Jedynym filmem komiksowym, który otrzymał takie wyróżnienie do tej pory, był Joker z udziałem Joaquina Phoenixa. Jak czytamy na stronie sieci:

AMC Artisan Films związane jest z produkcjami o szerokim zakresie tematów, stylów i gatunków. Chociaż filmy mogą się od siebie różnić, wszystkie mają wspólną cechę: rozwijają sztukę tworzenia filmów.

W uzasadnieniu czytamy, że jest to film przecierający nowe szlaki kina poprzez użycie narzędzi z gatunku noir, co pozwoliło na stworzenie świeżej i efektywnej historii detektywistycznej. Chwalą ekspresjonistyczną pracę kamery, niezwykła muzykę ustawiającą nastrój filmu i zabawy paletą kolorów, które w wyjątkowy sposób pogłębiają kinowe doświadczenie. Do tego wyróżniają kreację Paula Dano jako urzekającego sadystycznego Riddlera, ale chwalą całą obsadę tworzącą świetną paletę postaci.

Batman - plakat

Batman - o czym film?

Bruce Wayne sieje przerażenie w sercach kryminalistów już drugi rok, a to wprowadza go głęboko w cień Gotham. W świecie pełnym skorumpowanych osób z najwyższych sfer ma jedynie kilku zaufanych sojuszników jak Alfred Pennyworth (Andy Serkis) i James Gordon (Jeffrey Wright). Wayne zbudował wokół siebie wizerunek personifikacji zemsty. Gdy zabójca swoimi sadystycznymi machinacjami celuje w elitę Gotham pozostawiając tajemnicze tropy, to zmusza największego detektywa na świecie do przeprowadzenia śledztwa.

W obsadzie znaleźli się Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis, Colin Farrell, Jayme Lawson, Barry Keoghan, Alex Ferns, Rupert Penry-Jones i Con O'Neill.

Batman trafi do polskich kin w piątek, 4 marca 2022 roku.