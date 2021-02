Call of Duty - twórcy zapowiadają zero tolerancji dla oszustów. Zbanowano ponad 60 tysięcy kont

Activision

Oszuści, którzy w grach sieciowych korzystają z różnego rodzaju hacków, to spory problem, który może skutecznie zniechęcać do zabawy tych uczciwych graczy. Doskonale wiedzą o tym twórcy serii Call of Duty, która przez wiele osób kupowana jest właśnie z uwagi na tryby online. Na oficjalnym profilu marki zapowiedziano zero tolerancji dla cheaterów i jednocześnie poinformowano, że jednego dnia zbanowano 60 tysięcy kont w Black Ops Cold War i Warzone (łącznie bana otrzymało już ponad 300 tysięcy oszustów).

https://twitter.com/CallofDuty/status/1356721980855046144

Jednocześnie opublikowano też tekst, w którym twórcy wymieniają kroki, jakie podjęli od dnia premiery, by ich produkcje stały się bezpieczniejsze i przyjemniejsze. Wśród nich wymieniono między innymi dwuetapową weryfikację, poprawki wewnętrznego systemu zgłaszania podejrzanych zachowań, a także eliminowanie programów, które służą do "ułatwiania" sobie rozgrywki w sieci.