Battlefield 6 - pełny zwiastun wyciekł do sieci. Jakość materiału nie zachwyca

fot. EA

Plotki o Battlefield 6 pojawiają się w sieci od dobrych kilku miesięcy. Wygląda jednak na to, że na oficjalny materiał poświęcony grze nie trzeba będzie długo czekać, bo już teraz wyciekł kompletny zwiastun. Doskonale widać, że promuje on kolejną odsłonę tej popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek, ale jego jakość pozostawia naprawdę wiele do życzenia, a środkowa część ekranu jest zakryta. Prawdopodobnie na takie kroki zdecydowano się po to, by Electronic Arts nie było w stanie zidentyfikować osoby, która odpowiada za przedwczesne podzielenie się trailerem.

Wspomniany zwiastun możecie obejrzeć na forum Resetera. Uważajcie jednak na migający obraz - jeśli jesteście wrażliwi na takie sceny, to najprawdopodobniej lepiej będzie sobie odpuścić ten przeciek i poczekać na oficjalny materiał. Ten najprawdopodobniej zobaczymy podczas prezentacji EA, która odbędzie się w okolicach targów E3 2021.