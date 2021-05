Dying Light 2 ukaże się w tym roku. Wyciekła data premiery

Techland

Ktoś najwyraźniej popsuł niespodziankę Techlandowi i datę premiery gry Dying Light 2 opublikował zbyt wcześnie. Wiemy zatem, kiedy polska produkcja trafi na rynek. Gra, która także doczekała się podtytułu Stay Human, zadebiutuje na rynku 7 grudnia tego roku. Źródłem informacji o dacie premiery jest baner promujący polski tytuł na włoskim serwisie gamingowym everyeye.it, zatem można z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że informacja jest prawdziwa.

Jeśli jednak nie jesteście przekonani co do tych nieoficjalnych informacji, to warto śledzić nadchodzącą prezentację. 27 maja ma odbyć się wydarzenie, w trakcie którego dowiemy się czegoś więcej na temat gry wrocławskiego studia. Prawdopodobnie to właśnie wtedy potwierdzona zostanie data premiery, a być może dostaniemy też oficjalną zapowiedź edycji kolekcjonerskiej, która wyciekła do sieci już dobrych kilka miesięcy temu.

Dying Light 2 release date listed as December 7th, 2021 on Italian news site. #DyingLight2 pic.twitter.com/yIr2quPOOP — Okami (@Okami13_) May 27, 2021