Nowe spojrzenie na gameplay Battlestar Galactica: Scattered Hopes. Zobaczcie wideo

fot. DotEmu

Battlestar Galactica: Scattered Hopes ma oddać ducha oryginalnej serii. Gracze pokierują flotą ocalałych, którzy starają się uciec przed bezlitosnymi Cylonami. Każde podejście do rozgrywki ma oferować inne wyzwania – od zarządzania zasobami, przez rozwój załogi, aż po odkrywanie zdrajców na pokładzie, a elementy roguelite mają zapewnić różnorodność i wciągającą zabawę na długie godziny.

Podczas pojedynków gracze będą mogli wysyłać statki z hangarów i kontrolować je w czasie rzeczywistym, by bronić głównego okrętu przed zniszczeniem. Kluczowym celem każdej potyczki będzie przetrwanie na tyle długo, by możliwy stał się „skok” do kolejnego sektora galaktyki. Zobaczcie sami, jak to wygląda na poniższym materiale wideo.

Premiera Battlestar Galactica: Scattered Hopes zaplanowana jest na początek 2026 roku. Gra tworzona jest przez studio Alt Shift z myślą o PC, na ten moment nie wspomniano nic na temat wersji na konsole.