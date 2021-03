Batwoman - czy Kate Kane powróci w serialu? Ruby Rose odpowiada

The CW

Jak wiadomo w 2. sezonie serialu Batwoman pojawiła się nowa postać, która przywdziała kostium bohaterki. To Ryan Wilder, dziewczyna z ulicy, która postanawia walczyć ze złem. Jednak twórcy pozostawili pewną furtkę dla Kate Kane na jej powrót. W rozmowie z portalem ComicBookMovie Ruby Rose, która wcielała się w Kane w serialu, wyjawiła, że mogłaby powrócić do tej roli, jednak tylko, gdy będzie to miało sens w historii. Chociaż sama twierdzi, że nie wie, czy powrót Kane przysłużyłby się tej opowieści, ponieważ uważa, że budowanie wątku nowej Batwoman jest ważniejsze od cofania się do poprzedniej. Aktorka nie ukrywa jednak, że jeśli miałaby powrócić, to historie Kate i Ryan musiałyby być prowadzone równolegle, bez umniejszania roli tej drugiej.

W obsadzie 2. sezonu serialu znajdują się między innymi Javicia Leslie, Nicole Kang, Dougray Scott, Rachel Skarsten, Meagan Tandy oraz Camrus Johnson.