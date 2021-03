Superman i Lois - będzie przerwa w emisji. Wtedy na ratunek przyjdzie Supergirl

foto. materiały prasowe

Superman i Lois to kolejny projekt serialowy przygotowywany przez The CW, który wejdzie w skład Arrowverse. Produkcja opowie oczywiście o losach tytułowych postaci, które w uniwersum grają odpowiednio Tyler Hoechlin oraz Elizabeth Tulloch. Jak podaje portal Deadline, produkcja otrzyma miesiąc przerwy po piątym odcinku. W międzyczasie pojawi się Supergirl już 30 marca wraz z premierą 6. sezonu.

Nowy serial The CW dotknięty został przez pandemię koronawirusa i ekipa musiała zmagać się z opóźnieniami. Przerwa po piątym odcinku wywołana jest opóźnieniami w pracach nad produkcją. Jest też bardzo dobra informacja dla strony The CW. Według danych Nielsen Global Media, premierę w ciągu pierwszego tygodnia obejrzało aż 3,25 miliona widzów. Stanowi to wzrost o ponad 80% względem premiery na żywo. To sprawia, że mamy do czynienia z najchętniej oglądaną premierą seriali DC od The CW.

Premiera trzeciego odcinka zatytułowanego The Perks of Not Being a Wallflowe zadebiutuje już 9 marca na HBO GO w Polsce.