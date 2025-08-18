Co z nową Czarną Pantera w MCU? Plotka znów sugeruje nazwisko
Wielokrotnie czytaliśmy przecieki o tym, że na ekranie zobaczymy nową Czarną Panterę i nie będzie to tylko znana widzom Shuri. Według Jeffa Sneidera Marvel Studios doskonale wie, kogo chce w tej roli i kiedy go zobaczymy.
Z wcześniejszych informacji wiemy, że w nadchodzących filmach – prawdopodobnie Avengers: Secret Wars lub Czarna Pantera 4 – pojawi się dorosły Toussaint, syn T’Challi, oryginalnego superbohatera, w którego wcielał się nieżyjący już Chadwick Boseman. Według Jeffa Sneidera z The Hot Mic producenci Marvel Studios już mają aktora do tej roli.
Nowa Czarna Pantera
Według Sneidera doskonale wiedzą, kogo chcą obsadzić i – najpewniej zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami – rozmawiali z tą osobą. Dodaje, że na ten moment jego źródła nie podały mu nazwiska, ale wszelkie tropy wskazują na Davida Jonssona z Obcy: Romulus. Jego nazwisko pojawiało się już kilkakrotnie po sukcesie Romulusa.
Na ten moment jest to plotka, której nikt nie potwierdza ani nie dementuje. Wcześniej zdementowano już sugestię, że Marvel szuka odtwórcy tej samej roli, którą grał Chadwick Boseman. Definitywnie chodzi o syna tej postaci, którego poznaliśmy w filmieCzarna Pantera: Wakanda w moim sercu.
Na razie nie wiadomo, kiedy dostaniemy potwierdzenie.
Źródło: Jeff Sneider / The Hot Mic
