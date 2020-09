Batwoman: sezon 2 - Javicia Leslie w kostiumie superbohaterki. Pierwsze zdjęcie

fot. materiały prasowe

2. sezon Batwoman ma zmienić oblicze serialu. Wszystko za sprawą odejścia Ruby Rose po pierwszym sezonie i zatrudnieniu nowej aktorki do tytułowej superbohaterki. Javicia Leslie gra Ryan Wilder, postać wymyśloną specjalnie na potrzeby serialu.

To właśnie aktorka opublikowała pierwsze zdjęcie w kostiumie Batwoman znanym z pierwszego sezonu. Leslie zwraca uwagę na to, o czym wcześniej mówiła showrunnerka: ewolucja kostiumowa będzie wieloetapowa. Na początku będzie to ten sam strój z pierwszego sezonu, a w trakcie rozwoju historii postać Wilder będzie go zmieniać bardziej pod siebie. Na razie nie wiemy, jak będzie wyglądać finałowa wersja.