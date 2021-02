Batwoman - zdjęcia z kolejnego odcinka 2. sezonu. Ryan walczy z kryptonitową raną

The CW

28 lutego na antenie stacji The CW zadebiutuje 6. odcinek 2. sezonu serialu Batwoman. Został on zatytułowany Do Not Resuscitate. W sieci pojawiły się zdjęcia promujące ten epizod. Możecie je obejrzeć w poniższej galerii.

W odcinku rana od kryptonitu na ramieniu Ryan, którą otrzymała w czasie starcia z Hushem, staje się coraz bardziej uciążliwa, co przeszkadza bohaterce w ochronie Gotham. Jednak jej duma nie pozwala na poproszenie o pomoc, ponieważ chce udowodnić, że zasługuje na noszenie kostiumu Batwoman. W tym czasie spotkanie Alice z mieszkanką Coryany doprowadza do nieoczekiwanych komplikacji.

Batwoman 2x06

W obsadzie odcinka znajdują się między innymi Javicia Leslie, Nicole Kang, Dougray Scott, Rachel Skarsten, Meagan Tandy oraz Camrus Johnson. Epizod wyreżyserowała Holly Dale na podstawie scenariusza autorstwa Caroline Dries i Daphne Miles.