Nadchodzi adaptacja najbardziej dystopijnej książki Kinga. Oto fragment filmu
Pokazano klip z filmu Wielki marsz. To nowa adaptacja dystopijnej książki Stephena Kinga z kategorią wiekową R. Już poniższe wideo zapowiada duże emocje. Zobaczcie sami.
Pojawił się nowy klip z filmu Wielki marsz. To adaptacja dystopijnej książki Stephena Kinga o tym samym tytule, w której grupa nastolatków bierze udział w mrocznym konkursie: muszą iść przed siebie i utrzymywać określone tempo bez żadnych przerw ani odpoczynku. Osoby, które zostaną z tyłu bądź nie będą przestrzegać zasad, zostaną odstrzelone. Marsz trwa tak długo, dopóki tylko jedna osoba nie zostanie żywa, a na zwycięzcę czeka duża nagroda. Akcja książki rozgrywa się w alternatywnej wersji Stanów Zjednoczonych, a coroczna impreza pełni funkcję popularnego reality show.
Wielki marsz - klip z filmu
Klip z filmu zaczyna się niewinnie – grupa nastolatków idzie przed siebie i rozmawia na różne tematy. Nagle jeden z nich zostaje w tyle. Choć inni próbują mu pomóc, nie jest w stanie kontynuować marszu. Po kilku ostrzeżeniach zostaje postrzelony w głowę ku przerażeniu głównego bohatera, który jest sparaliżowany tym widokiem i mało brakowało, by do niego dołączył. Wideo możecie zobaczyć poniżej.
Wielki marsz - premiera, reżyseria, obsada
Premiera filmu Wielki marsz odbędzie się 12 września 2025 roku. Francis Lawrence, znany z Jestem legendą, Constantine i Igrzysk śmierci, odpowiada za reżyserię. Scenariusz napisał J.T. Mollner na podstawie książki Stephena Kinga. Produkcja dostała kategorię wiekową R ze względu ma przemoc, wulgaryzmy i makabryczne obrazy. Główną rolę zagra Cooper Hoffman. W obsadzie są także David Jonsson, Garrett Wareing , Tut Nyout, Charlie Plummer, Ben Wang, Roman Griffin Davis, Jordan Gonzalez , Joshua Odjick, Josh Hamilton, Judy Greer i Mark Hamill.
Ranking filmów na podstawie książek Stephena Kinga
Źródło: bloody-disgusting.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
20
sie
Błękitny Zamek
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Jezioro trumien
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1939, kończy 86 lat
ur. 1963, kończy 62 lat