Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Nadchodzi adaptacja najbardziej dystopijnej książki Kinga. Oto fragment filmu

Pokazano klip z filmu Wielki marsz​. To nowa adaptacja dystopijnej książki Stephena Kinga z kategorią wiekową R. Już poniższe wideo zapowiada duże emocje. Zobaczcie sami.
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  wielki marsz 
Stephen King
Wielki marsz Fot. Materiały prasowe
Reklama

Pojawił się nowy klip z filmu Wielki marsz. To adaptacja dystopijnej książki Stephena Kinga o tym samym tytule, w której grupa nastolatków bierze udział w mrocznym konkursie: muszą iść przed siebie i utrzymywać określone tempo bez żadnych przerw ani odpoczynku. Osoby, które zostaną z tyłu bądź nie będą przestrzegać zasad, zostaną odstrzelone. Marsz trwa tak długo, dopóki tylko jedna osoba nie zostanie żywa, a na zwycięzcę czeka duża nagroda. Akcja książki rozgrywa się w alternatywnej wersji Stanów Zjednoczonych, a coroczna impreza pełni funkcję popularnego reality show. 

Wielki marsz - klip z filmu

Klip z filmu zaczyna się niewinnie – grupa nastolatków idzie przed siebie i rozmawia na różne tematy. Nagle jeden z nich zostaje w tyle. Choć inni próbują mu pomóc, nie jest w stanie kontynuować marszu. Po kilku ostrzeżeniach zostaje postrzelony w głowę ku przerażeniu głównego bohatera, który jest sparaliżowany tym widokiem i mało brakowało, by do niego dołączył. Wideo możecie zobaczyć poniżej. 

Wielki marsz - premiera, reżyseria, obsada

Premiera filmu Wielki marsz odbędzie się 12 września 2025 roku. Francis Lawrence, znany z Jestem legendą, Constantine i Igrzysk śmierci, odpowiada za reżyserię. Scenariusz napisał J.T. Mollner na podstawie książki Stephena Kinga. Produkcja dostała kategorię wiekową R ze względu ma przemoc, wulgaryzmy i makabryczne obrazy. Główną rolę zagra Cooper Hoffman. W obsadzie są także David Jonsson, Garrett Wareing , Tut Nyout, Charlie Plummer, Ben Wang, Roman Griffin Davis, Jordan Gonzalez , Joshua Odjick, Josh Hamilton, Judy Greer i Mark Hamill.

Ranking filmów na podstawie książek Stephena Kinga

51. Maksymalne przyspieszenie (Maximum Overdrive, 1986)

Maszyny zyskują świadomość i atakują ludzi – jedyny film w reżyserii Kinga.

arrow-left
51. Maksymalne przyspieszenie (Maximum Overdrive, 1986)
fot. materiały promocyjne
arrow-right

Źródło: bloody-disgusting.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  wielki marsz 
Stephen King
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Wielki marsz
Wielki marsz Horror
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
-

To anime rozbije bank? Tyle może zarobić Demon Slayer w kinach

2 7. Dwight Schrute (Biuro)
-

Z Biura prosto do DCU. Rainn Wilson chce zagrać tego superbohatera

3 Blade Runner 2099
-

Blade Runner 2099 - data premiery w Prime Video. Serial jest kontynuacją hitu z Ryanem Goslingiem

4 Fallout
-

Seriale 2025 - nowe sezony popularnych produkcji. Te odcinkowe hity już niedługo powrócą!

5 Dexter: Zmartwychwstanie - odcinek 4
-

Dexter: Zmartwychwstanie - wiemy, co dalej z serialem. Ta decyzja mówi wszystko

6 Dexter: Grzech pierworodny
-

Dexter: Grzech pierworodny skasowany. Dlaczego cofnięto decyzję o 2. sezonie?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s21e04

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s46e08

Na sygnale

s2025e166

Anderson Cooper 360

s23e24

Real Time with Bill Maher

s07e17

Niewyjaśnione tajemnice świata

s01e01

s01e10

s03e10
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Błękitny Zamek

20

sie

Książka

Błękitny Zamek
Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Annie Ilonzeh
Annie Ilonzeh

ur. 1983, kończy 42 lat

Scott Caan
Scott Caan

ur. 1976, kończy 49 lat

Ruta Gedmintas
Ruta Gedmintas

ur. 1983, kończy 42 lat

Edward Linde-Lubaszenko
Edward Linde-Lubaszenko

ur. 1939, kończy 86 lat

Chan-wook Park
Chan-wook Park

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

6

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

7

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

8

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

9

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

10

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV