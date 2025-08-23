Nadchodzi adaptacja najbardziej dystopijnej książki Kinga. Oto fragment filmu

Fot. Materiały prasowe

Pojawił się nowy klip z filmu Wielki marsz. To adaptacja dystopijnej książki Stephena Kinga o tym samym tytule, w której grupa nastolatków bierze udział w mrocznym konkursie: muszą iść przed siebie i utrzymywać określone tempo bez żadnych przerw ani odpoczynku. Osoby, które zostaną z tyłu bądź nie będą przestrzegać zasad, zostaną odstrzelone. Marsz trwa tak długo, dopóki tylko jedna osoba nie zostanie żywa, a na zwycięzcę czeka duża nagroda. Akcja książki rozgrywa się w alternatywnej wersji Stanów Zjednoczonych, a coroczna impreza pełni funkcję popularnego reality show.

Wielki marsz - klip z filmu

Klip z filmu zaczyna się niewinnie – grupa nastolatków idzie przed siebie i rozmawia na różne tematy. Nagle jeden z nich zostaje w tyle. Choć inni próbują mu pomóc, nie jest w stanie kontynuować marszu. Po kilku ostrzeżeniach zostaje postrzelony w głowę ku przerażeniu głównego bohatera, który jest sparaliżowany tym widokiem i mało brakowało, by do niego dołączył. Wideo możecie zobaczyć poniżej.

Wielki marsz - premiera, reżyseria, obsada

Premiera filmu Wielki marsz odbędzie się 12 września 2025 roku. Francis Lawrence, znany z Jestem legendą, Constantine i Igrzysk śmierci, odpowiada za reżyserię. Scenariusz napisał J.T. Mollner na podstawie książki Stephena Kinga. Produkcja dostała kategorię wiekową R ze względu ma przemoc, wulgaryzmy i makabryczne obrazy. Główną rolę zagra Cooper Hoffman. W obsadzie są także David Jonsson, Garrett Wareing , Tut Nyout, Charlie Plummer, Ben Wang, Roman Griffin Davis, Jordan Gonzalez , Joshua Odjick, Josh Hamilton, Judy Greer i Mark Hamill.

