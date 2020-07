Beavis i Butt-Head - zapowiedź nowych odcinków serialu. Bohaterowie na konferencji prasowej

MTV

Beavis i Butt-Head to kultowy program MTV, który powróci z nowymi odcinkami w Comedy Central. Stacja podpisała umowę z twórcą programu, Mike'iem Judge'em. Porozumienie obejmuje ponowne uruchomienie kultowego serialu, serie spin-offów oraz programy specjalne. Beavis i Butt-Head otrzymało zamówienie na dwa nowe sezony. W sieci zadebiutowała zapowiedź produkcji. W materiale możemy zobaczyć jak bohaterowie "odpowiadają" na pytania dotyczące nowych odcinków na konferencji prasowej. Wideo jest dostępne poniżej.

Dla przypomnienia pierwsze odcinki serialu Beavis i Butt-Head zadebiutowały w MTV w 1993. Program od razu zyskał sobie oddane grono fanów, co doprowadziło do tego, że twórcy postanowili nakręcić również film pełnometrażowy o bohaterach. Tytułowe postacie to chłopaki noszący koszulki z metalowymi zespołami, których ulubionym zajęciem jest oglądanie telewizji. Bohaterowie komentują różne produkcje. Tym razem większa uwaga zostanie poświęcona programom charakterystycznym dla tak zwanego Pokolenia Z, czyli inaczej pokolenia internetowego.