Będę grał w cię w aucie!

Reklama

Najwięksi producenci samochodów nadal poszerzają zakres opcji rozrywki dostępnych dla wymagających klientów. Mercedes-Benz planuje zaoferować wrażenia AAA w grach dzięki partnerstwu z platformą grania w chmurze Boosteroid oraz Microsoftem, które ogłosił podczas trwających w Kolonii targów Gamescom 2024. Niemiecki producent samochodów nawiązał współpracę z Boosteroid, niezależną firmą zajmującą się grami w chmurze, aby przenieść katalog ponad 1000 gier na komputery PC do swoich pojazdów.

Mercedes x Boosteroid x Microsoft

Według Mercedes-Benz aplikacja Boosteroid będzie dostępna dla klientów, którzy zdecydowali się na pakiet MBUX Entertainment Package Plus w pojazdach wyposażonych w system informacyjno-rozrywkowy MBUX trzeciej generacji.

Microsoft podpisał umowę z Boosteroid w 2023 roku w celu przeniesienia wielu popularnych serii gier z komputerów i konsol na platformę chmurową, co było jedną z części umowy regulacyjnej związanej z opiewającym na ponad 68 miliardów dolarów przejęciem Activision Blizzard.

fot. Mercedes-Benz

Magnus Östberg dyrektor ds. oprogramowania Mercedes-Benz podkreślił, że podejście oparte na chmurze jest idealnym sposobem dostarczania rozrywki z gier na nowoczesne platformy motoryzacyjne. Firma przewiduje, że do 2030 roku 90 procent graczy wybierze granie w chmurze, a aplikacja Boosteroid zapewni łatwy dostęp do popularnych platform gier innych firm, takich jak Steam i Epic Games.

Boosteroid to usługa oparta na subskrypcji, która pozwala użytkownikom grać w zakupione wcześniej gry na komputerach stacjonarnych i laptopach, smartfonach, telewizorach Smart TV, a jak widać wkrótce także w samochodach. Oznacza to, że klienci będą musieli zapłacić zarówno za abonament Boosteroid (ok. 90 € rocznie), jak i MBUX Entertainment Package Plus.

fot. Mercedes-Benz

Oczekuje się, że samochody Mercedes-Benz sprzedawane w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej w 2025 r. zyskają możliwość strumieniowania gier. Oprócz płacenia za Steam, Boosteroid i pakiet MBUX, gracze preferujący luksusowe niemieckie samochody będą musieli zabrać ze sobą własny kontroler do gier Bluetooth lub kompatybilny smartfon.

Mercedes-Benz zapewnia, że wrażenia z grania w samochodzie będą dostępne tylko wtedy, gdy pojazd jest zaparkowany, ponieważ granie, gdy samochód jest w ruchu, może stwarzać poważne zagrożenie w ruchu drogowym, co budzi zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa wśród agencji regulacyjnych w Europie oraz innych regionach świata.

fot. Mercedes-Benz

Rozrywka w samochodzie stała się w ostatnich latach istotnym celem Mercedes-Benz, a oparta na dotyku platforma MBUX została przekształcona w uniwersalny system informacyjno-rozrywkowy. Tymczasem jednak przyznająca gwiazdki za bezpieczeństwo organizacja Euro NCAP wzywa producentów samochodów działających na europejskim rynku do ponownego wprowadzenia fizycznych elementów sterujących w celu uzyskania lepszych ocen bezpieczeństwa. Według zapowiedzi już od 2026 roku auta obsługiwane w znacznej mierze dotykowo będą dostawać niższe oceny bezpieczeństwa. Położenie nacisku na fizyczne przełączniki uderzy prawdopodobnie najmocniej w Teslę oraz chińskich producentów aut szturmujących ostatnio Europę.