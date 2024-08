Dla polskich graczy nastała nowa era grania w chmurze!

fot. Nvidia

Reklama

Nowy serwer, działający od początku w klasie GeForce RTX 4080, gwarantuje graczom z Polski nie tylko najniższy możliwy poziom opóźnienia, ale także znacznie krótsze kolejki i bezproblemowy dostęp do usługi. Jest to kluczowe udogodnienie dla polskich graczy, którzy od teraz mogą cieszyć się jeszcze lepszą jakością rozgrywki. Serwer w Warszawie został oznaczony jako EU East i odgrywa centralną rolę w poprawie doświadczeń użytkowników w Europie Środkowej i Wschodniej.

fot. Nvidia

Z tej okazji usługa GeForce NOW wzbogaciła też swoją bibliotekę, która obecnie liczy już ponad 2000 gier. Wśród najnowszych tytułów, które zadebiutowały w chmurze, znajdują się m.in. Black Myth: Wukong oraz wersja demo Final Fantasy XVI.

fot. Nvidia

Gracze będą również mieli możliwość skorzystania z funkcji automatycznego logowania do platformy Xbox, co dodatkowo ułatwi dostęp do ponad 250 tytułów, w tym 150 gier z abonamentu PC Game Pass.

fot. Nvidia

Dzięki warszawskiemu serwerowi polscy gracze zyskują dostęp do najnowszych technologii, takich jak pełny ray tracing oraz NVIDIA DLSS 3.5 z funkcją Ray Reconstruction, które będą dostępne m.in. w nadchodzącej grze Indiana Jones i Wielki Krąg.

fot. Nvidia

NVIDIA kontynuuje rozwój swojej usługi, dostarczając graczom na całym świecie – w tym również w Polsce – najwyższej jakości wrażenia z gier w chmurze i ulepszoną integrację z popularnymi platformami, takimi jak Xbox.

fot. Nvidia

Lista nowych gier dostępnych w GeForce NOW od tego tygodnia:

fot. Nvidia

Nowy serwer w Warszawie to kolejny krok w dynamicznym rozwoju GeForce NOW, który z pewnością przyczyni się do wzrostu popularności tej usługi w Polsce.