Beetlejuice Beetlejuice już zaraz na VOD. Jest data premiery

Warner Bros. Pictures oficjalnie ogłosiło światową premierę VOD filmu Beetlejuice Beetlejuice. Nastąpi ona zaledwie miesiąc po premierze w kinach! Pomimo tego, że sequel hitu sprzed lat nadal dobrze zarabia, podjęto decyzję, że sprzedaż na platformach, na których można kupić dostęp do wersji cyfrowej, tego nie popsuje.

Beetlejuice Beetlejuice online

Według oficjalnego ogłoszenia światowa premiera VOD odbędzie się 8 października 2024 roku. Wszystko wskazuje na to, że tego dnia trafi również do sprzedaży w Polsce, ponieważ na Prime Video jest już dostępna przedsprzedaż wersji cyfrowej. 8 października poinformujemy Was o cenach i dostępności filmu. Przypomnijmy, że film trafił do kin 6 września.

Beetlejuice Beetlejuice – box office

Film radzi sobie kapitalnie w Ameryce Północnej. Do tej pory zebrał 251,4 mln dolarów. Na świecie radzi sobie gorzej, mając na koncie 123,8 mln dolarów. Wszędzie notuje bardzo niskie spadki frekwencji, ciesząc się dobrą popularnością. Są to jednak już kwoty na tyle niskie, że pewnie doprowadziło to do decyzji o wprowadzeniu filmu do VOD. Budżet to zaledwie 100 mln dolarów.