Jak Eddie Murphy bawił do łez? Zwiastun filmu dokumentalnego

Netflix opublikował pierwsze informacje i zwiastun filmu dokumentalnego o karierze i życiu Eddiego Murphy'ego - ikonicznego komika i aktora, którego każdy z Was na pewno pamięta. Kiedy premiera i czego można się spodziewać?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Being Eddie 
eddie murphy zwiastun
Being Eddie fot. Netflix
Eddie Murphy to jeden z najpopularniejszych komików i aktorów komediowych swojego pokolenia, który pojawił się w niezliczonych klasykach wywołujących na przestrzeni lat w widowni salwy śmiechu. Being Eddie to próba uhonorowania jego zasług dla kina i świata rozrywki, której podjął się Netflix. To film dokumentalny wyreżyserowany przez Angusa Walla, dwukrotnego zdobywcy Oscara za montaż. Produkcja ma pokazać drogę do sławy Murphy'ego - od skromnych początków w świecie komedii jeszcze, gdy był nastolatkiem, przez kroki stawiane w Saturday Night Live, aż do wielkich blockbusterów i filmów kochanych przez miliony. 

Oscarowa kampania hitu pogrążona? Aktor: Mogliśmy wziąć AI zamiast statystów

Możemy spodziewać się wielu znajomych twarzy. W produkcji wystąpi m.in.: Arsenio Hall, Chris Rock, Dave Chappelle, Jamie Foxx, Jerry Seinfeld, Kevin Hart, Pete Davidson, Tracee Ellis Ross czy Tracy Morgan. Każde z nich podzieli się swoimi pięcioma groszami na temat komika. Nie zabraknie też zajrzenia za kulisy największych filmów z jego udziałem, czyli:

Reżyser tak się o nim wypowiedział:

Nie ma drugiej takiej osoby, jak on. Jest dłużej sławny od kogokolwiek innego, kto nadal żyje, a mimo tego nie zatracił tego, kim jest. Przetrwał wszystko z godnością. Jak to zrobił? Co nim kieruje? Poszukujemy odpowiedzi na te pytania razem z nim.

Premiera jest zaplanowana na 12 listopada 2025 roku. Obejrzyjcie zwiastun poniżej:

Źródło: netflix.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Being Eddie 
eddie murphy zwiastun
