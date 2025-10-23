Jak Eddie Murphy bawił do łez? Zwiastun filmu dokumentalnego
Netflix opublikował pierwsze informacje i zwiastun filmu dokumentalnego o karierze i życiu Eddiego Murphy'ego - ikonicznego komika i aktora, którego każdy z Was na pewno pamięta. Kiedy premiera i czego można się spodziewać?
Eddie Murphy to jeden z najpopularniejszych komików i aktorów komediowych swojego pokolenia, który pojawił się w niezliczonych klasykach wywołujących na przestrzeni lat w widowni salwy śmiechu. Being Eddie to próba uhonorowania jego zasług dla kina i świata rozrywki, której podjął się Netflix. To film dokumentalny wyreżyserowany przez Angusa Walla, dwukrotnego zdobywcy Oscara za montaż. Produkcja ma pokazać drogę do sławy Murphy'ego - od skromnych początków w świecie komedii jeszcze, gdy był nastolatkiem, przez kroki stawiane w Saturday Night Live, aż do wielkich blockbusterów i filmów kochanych przez miliony.
Oscarowa kampania hitu pogrążona? Aktor: Mogliśmy wziąć AI zamiast statystów
Możemy spodziewać się wielu znajomych twarzy. W produkcji wystąpi m.in.: Arsenio Hall, Chris Rock, Dave Chappelle, Jamie Foxx, Jerry Seinfeld, Kevin Hart, Pete Davidson, Tracee Ellis Ross czy Tracy Morgan. Każde z nich podzieli się swoimi pięcioma groszami na temat komika. Nie zabraknie też zajrzenia za kulisy największych filmów z jego udziałem, czyli:
- serii Gliniarz z Beverly Hills
- Shrek
- Książę w Nowym Jorku
- Dreamgirls
Reżyser tak się o nim wypowiedział:
Premiera jest zaplanowana na 12 listopada 2025 roku. Obejrzyjcie zwiastun poniżej:
Źródło: netflix.com
