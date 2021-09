Belfast Kennetha Branagha w wyścigu po Oscary? Czarno-biały dramat z nagrodą publiczności w Toronto

fot. deadline.com/ Focus Features

Znamy zwycięzców Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Ogromne znaczenie dla fanów śledzących sezon oscarowy jest nagroda publiczności, którą w tegorocznym festiwalu zdobył Belfast Kennetha Branagha, potwiedzając tym samym status ważnego gracza w pogoni po Oscary.

Belfast jest inspirowany dzieciństwem reżysera Kennetha Branagha. Historia dotyczy młodego chłopca o imieniu Buddy, granego przez debiutanta Jude'a Hilla, który wraz z rodziną przeżywa burzliwe lata 60. w Irlandii Północnej. W rolach głównych występują Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Ciarán Hinds, Jude Hill, Judi Dench, Colin Morgan, Lara McDonnell. Poniżej przedstawiamy zwiastun filmu.

Pośród zwycięzców 46. edycji festiwalu z nagrodami aktorskimi znaleźli się również: Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye) i Benedict Cumberbatch (The Power of The Dog The Electrical Life of Louis Wain). Nagrodę reżyserską za film Diuna otrzymał Denis Villeneuve. Amerykańska piosenkarka Dionne Warwick (autorka dokumentu Dionne Warwick: Don't Make Me Over) otrzymała nagrodę specjalną.

Inne ważne tytuły nagrodzone w Toronto to: The Rescue z nagrodą publiczności za film dokumentalny twórców E. Chai Vasarhelyi'ego i Jimmy'ego China oraz fancusko-belgijski dreszczowiec Julii Ducournau, Titane, z nagrodą "Midnight Madness".