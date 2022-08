Belfer. Ruszyły zdjęcia do 3 sezonu

fot. Canal+

Pierwszy sezon Belfra był fenomenem, który pokazał, że polskie seriale także potrafią elektryzować widzów i prowokować do dyskusji o tym co wydarzyło się w ostatnim odcinku. W internecie fani prześcigali w domysłach na temat tego kto jest zabójcą. Reżyserujący ten sezon Łukasz Palkowski został nawet nagrodzony Orłem w kategorii Najlepszy filmowy serial fabularny w 2017 roku. Niestety, już 2 sezon nie był tak ciekawy. Spotkał się ze sporą krytyką zarówno ze strony fanów jak i dziennikarzy. Wszystko przez naszpikowany kuriozalnymi wydarzeniami scenariusz, który ewidentnie powstał za szybko i był niedopracowany. Canal+ postanowił więc na jakiś czas zawiesić prace nad kolejnym sezonem i skupić się na innych swoich produkcjach, takich m.in. jak Kruk. Szepty słychać po zmroku, Król czy Nielegalni.

Jakiś czas temu informowaliśmy was, że telewizja podjęła decyzję o powrocie do swojego hitu i ruszyły prace nad scenariuszem do trzeciego sezonu Belfra. Teraz śpieszymy z informacją, że w Łodzi ruszyły właśnie zdjęcia nowej odsłony. Możemy potwierdzić, że po raz trzeci do postaci Pawła Zawadzkiego powraca Maciej Stuhr. Za scenariusz natomiast odpowiada Monika Powalisz, która współtworzyła dwa poprzednie sezony. W ekipie zabraknie tym razem Jakuba Żulczyka, który podobno wspomógł twórców kilkoma pomysłami dotyczącymi fabuły, ale nad samym tekstem już nie pracował.

Narazie nie wiemy o czym będzie opowiadać 3 sezon, ani też kogo jeszcze zobaczymy na ekranie obok Macieja Stuhra. Nowa odsłona ma trafić na platformę Canal+ prawdopodobnie w połowie 2023 roku.