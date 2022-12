Ben Affleck blisko MCU? Podobno negocjował rolę antagonisty

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Ben Affleck ma już duże doświadczenie w filmach z superbohaterami. Przed laty wcielał się w Daredevila, a niedawno także w Batmana w produkcjach DC. Wygląda jednak na to, że to nie koniec i aktor może dorzucić do tego kolejny występ, tym razem w ramach MCU.

Internetowy scooper @MyTimeToShineH podaje, że Ben Affleck negocjował rolę antagonisty, którym miałby być Dario Agger. Przypomnijmy, że jest to w komiksach dyrektor generalny Roxxon Energy Corporation, który ma zdolność przemiany w Minotaura. Osoba bezwzględna, która zrobi naprawdę wiele, aby zwiększyć swoje bogactwo. W ostatnich latach najmocniej kojarzy się z komiksami o Potężnej Thor. W ostatnim czasie pojawiały się plotki, że być może Christian Bale odegra tę rolę, ale ten ostatecznie wcielił się w Gorra w filmie Thor: miłość i grom.

Marvel

Jeśli negocjacje faktycznie się odbyły, trudno na ten moment powiedzieć o ich powodzeniu. Ostatnio pojawiały się doniesienia, że Affleck wróci jeszcze raz jako Batman w nadchodzącym Aquamanie lub Flashu, ale w kontekście ostatnich zmian w DCU, nie jest to już takie pewne.