MCU - jak wprowadzą adamantium Wolverine'a? Zaskakujące powiązanie z Eternals

Zawsze dobrze poinformowany Daniel Richtman donosi, że rola filmu Kapitan Ameryka 4 będzie kluczowa dla rozwoju MCU. To w nim ma zostać wprowadzony do uniwersum fikcyjny metal zwany adamantium. Nazwa, którą znają fani komiksów i filmowej serii X-Men, bo to właśnie kości i szpony Wolverine'a są z tego zbudowane.

Kapitan Ameryka 4 - powiązanie z Eternals

Czytamy, że w filmie Kapitan Ameryka 4 dojdzie do międzynarodowego konfliktu o nowy, fikcyjny metal zwany adamantium. Zostanie on odkryty na... wyspie Tiamuta, czyli gigantycznego celestiala, który ujawnił się w filmie Eternals i po tym, jak go pokonano, jego zwłoki zostały w oceanie. Takim sposobem stworzyły wyspę i staną się źródłem czegoś, co będzie odgrywać ważną rolę w MCU obok metalu zwanego vibranium, który ma Wakanda.

Richtman dodaje, że wyspa Tiamuta będzie kluczowa dla fabuły Kapitana Ameryki 4, bo każdy kraj na świecie chce dostać ten metal w swoje ręce. Oznacza to,że w końcu cały wątek Tiamuta, który do tej pory został raz wspomniany w MCU, jednak odegra rolę i twórcy mają na to pomysł. Wcześniej wspomniano o tym w wiadomościach w serialu She-Hulk.

Kapitan Ameryka 4 - czarny charakter

Według sprawdzonej insiderki MyTimeToShineHello Marvel Studios chce Jessicę Chastain do roli głównego czarnego charakteru. Nie wiadomo jednak, kim ta postać ma być, ale spekulowało się, że może to być córka Red Skulla. Byłaby to druga rola aktorki w kinie komiksowym po zebraniu fatalnych recenzji za rolę w X-Men: Mrocznej Phoenix.

Kapitan Ameryka 4 - premiera w 2024 roku.

