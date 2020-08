Ben Affleck powraca do reżyserii. Historia o kulisach filmu Polańskiego

Źródło: materiały prasowe

The Big Goodbye to nowy film tworzony w studiu Paramount Pictures oparty na książce The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood. Jest to prawdziwa historia kulisów filmu Chinatown w reżyserii Romana Polańskiego. Dotyczy to też znaczenia tego filmu dla przemiany Hollywood, która nastąpiła na przełomie lat 70. i 80.

Czytamy, że Ben Affleck również sam napisze scenariusz. Przypomnijmy, że ostatnim reżyserskim projektem Afflecka był Nocne życie, które nie było tak docenione jak wszystkie jego poprzednie filmy. W ostatnich czterech latach skupiał się na karierze aktorskiej. Najbardziej doceniony reżyserski wyczyn Afflecka to oczywiście Operacja Argo.

W 2020 roku miał premierę film Droga powrotna, za rolę w którym Ben Affleck zebrał bardzo pozytywne recenzje. Pod koniec sierpnia Affleck ma wrócić na plan kostiumowego widowiska w reżyserii Ridleya Scotta, który powstaje na podstawie scenariusza Afflecka i Matta Damona.