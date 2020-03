The Way Back z Affleckiem oraz Wierzę w ciebie trafią do VOD

The Way Back to dramat o trenerze koszykówki, który ma problemy z alkoholem. Film zebrał świetne recenzje po premierze w kinach - zwłaszcza rola Bena Afflecka, dla którego był to bardzo osobisty projekt z uwagi na jego alkoholizm. Szybko potem pandemia koronawirusa doprowadziła do zamknięcia kin w USA. Dlatego studio Warner Bros. podjęło decyzję, że 24 marca traf on na VOD - za 48-godzinny dostęp Amerykanie zapłacą 19,99 dolarów. Taką decyzję podjęło studio Lionsgate z filmem Wierzę w ciebie, który wszedł na ekrany kin w okresie pandemii. Projekt trafi do kilku platform VOD w USA już 27 marca.

W oświadczeniach czytamy to samo wyjaśnienie co wcześniej. Z powodu zamknięcia kin przez pandemię koronawirusa chcą dać treść konsumentom. Ma na to wpływ również fakt, że nie wiadomo, kiedy kina zostaną otwarte w wielu krajach świata. Na razie nie wiadomo, czy oba filmy pojawią się też w ofertach polskich portali.

Wcześniej ogłoszono, że do VOD trafią takie filmy jak Bloodshot, Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) czy Dżentelmeni. A na rynku polskim to Sala samobójców. Hejter oraz W lesie dziś nie zaśnie nikt.