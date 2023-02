DCU - kiedy poznamy nazwiska nowych aktorów? James Gunn odpowiada; pada termin

Fot. DC

Jak wiemy, 1. faza DCU nazywa się Chapter One: Gods and Monsters, a przy wielkim restarcie uniwersum po raz kolejny zostaną obsadzone role znanych i lubianych superbohaterów, w tym Batmana, Supermana czy Wonder Woman. Choć pożegnanie się z niektórymi aktorami, takimi jak Henry Cavill i Gal Gadot, było trudne dla wielu fanów, to castingi wciąż wzbudzają dużą ciekawość. W końcu zadecydują o tym, kto zagra kultowych herosów na prawdopodobnie wiele następnych lat.

I choć wciąż niewiele wiemy na temat tego, czego się po nich spodziewać, to James Gunn zdradził, kiedy prawdopodobnie poznamy nazwiska nowych aktorów.

DCU - jakich bohaterów możemy się spodziewać?

James Gunn jak zwykle rozmawiał z fanami za pomocą Twittera, który obecnie stanowi największe źródło informacji na temat DCU. Tym razem rozmowę sprowokował wpis Bleeding Cool, które oznaczyło twórcę pod artykułem o 8 postaciach, które chcą zobaczyć w nowym uniwersum. Wymienili takie postacie jak: Arsenal (Roy Harper), Superman (Jon Kent), Vixen (Mari McCabe), Terra (Tara Markov), Green Lantern (Kyle Rayner), Nightwing (Dick Grayson), Static (Virgil Hawkins) i Batgirl (Cassandra Cain). James Gunn odpowiedział na to pytaniem: "czy 4 z 8 też mogą być?".

https://twitter.com/JamesGunn/status/1627066253885206528

DCU - kiedy poznamy nazwiska nowych aktorów?

Następnie użytkownik @KevinTalks12 spytał Jamesa Gunna, czy dowiemy się czegoś więcej o tych postaciach w ciągu czterech do sześciu miesięcy, na co dostał odpowiedź, że nie ma takiej opcji. Z kolei @ANTHONY_IU spytał bardziej ogólnie, czy jakiekolwiek informacje o castingach zostaną ujawnione do sierpnia, na co szef DC napisał, że tak.

W związku z tym można wywnioskować, że nazwiska nowych aktorów i pierwsze ważne informacje na temat castingów poznamy w ciągu najbliższych sześciu miesięcy - powinny pojawić się do sierpnia 2023 roku.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1627081142972338176

