Ben Affleck o rezygnacji z Batmana. Ten aktor wpłynął na jego decyzję

Ben Affleck promuje swój najnowszy aktorski projekt pod tytułem Bar dobrych ludzi w reżyserii George'a Clooneya. Jak pisaliśmy na początku stycznia 2022 roku, Affleck wspominał, że koszmarne doświadczenie na planie Ligi Sprawiedliwości powiązane też z nakładającymi się problemami prywatnymi miały znaczenie w jego rezygnacji z roli Batmana. Teraz w wywiadzie , który przeprowadził dla EW.com kolega Afflecka, Matt Damon dodał istotną rzecz.

Ben Affleck o rezygnacji z Batmana

W rozmowie Ben Affleck powiedział swojemu koledze otwarcie, że to on był kluczowym wpływem na jego decyzję o rezygnacji z Batmana.

Ostatni pojedynek - Nie podobało mi się tam. Nie było to dla mnie już interesujące. Potem wydarzyło się wiele strasznych rzeczy w moim życiu, po których powiedziałem sobie: już tego nie będę robić. W zasadzie to wówczas z tobą rozmawiałem i miałeś kluczowy wpływ na moją decyzję. Chcę robić rzeczy, które dadzą mi radość. Potem zrobiliśmyi świetnie się bawiłem na planie tego filmu. Nie byłem gwiazdą, nie byłem sympatyczny. Byłem złoczyńcą. Nie byłem kimś, kim myślałem, że powinienem, gdy zaczynałem karierę. To było cudowne doświadczenie. Po prostu się pojawiło i nie było to coś, do czego dążyłem.

Ben Affleck o przyszłości kina

Według aktora i reżysera niskobudżetowe filmy, w tym zawiera się choćby kino artystyczne, nie mają optymistycznej przyszłości na ekranach kin.

- Sądzę, że filmy w kinach będą bardziej droższymi produkcjami-wydarzeniami. Będą bardziej skierowane do młodszych ludzi i będzie to głównie o tym, że "hej, jaram się uniwersum Marvela. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, co dalej się wydarzy". Wówczas będzie na ekranach może z 40 filmów rocznie: same oparte na znanych markach, sequele i animacje.

Bar dobrych ludzi jest już dostępny na Amazon Prime Video.

