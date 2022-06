God of War: Ragnarok - premiera już wkrótce? Potencjalną datę zdradził... oficjalny sklep PlayStation

fot. SIE

Istnieje już kilka poszlak wskazujących na to, że God of War: Ragnarok zadebiutuje jesienią tego roku. Teraz dostaliśmy kolejną i to na dodatek taką, która pochodzi z bardzo wiarygodnego źródła, a mianowicie samego PlayStation Store. Jeden z użytkowników Reddita, niejaki akeyjay11, umieścił na swojej liście życzeń trzy gry: Stray, Tunic, Forspoken oraz właśnie nadchodzącą przygodę Kratosa i Atreusa, a następnie ustawił sortowanie "po dacie premiery". Efekty były... interesujące.

Okazało się bowiem, że Ragnarok został umiejscowiony pomiędzy Tunic i Forpoksen, a więc grami mającymi ukazać się odpowiednio 27 września i 11 października. Tym samym otrzymaliśmy potencjalne i dość niewielkie okienko czasowe, w którym może zadebiutować nowe dzieło autorstwa Santa Monica Studio. Z uwagi na to, że duże produkcje najczęściej trafiają na rynek w piątki, to premiera God of War: Ragnarok mogłaby odbyć się 30 września lub 7 października.

fot. www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/v6myv4/god_of_war_late_septearly_oct_from_ps_store/

Warto również przypomnieć, że zgodnie z wcześniejszymi przeciekami, 30 września na rynek mają trafić oficjalne gadżety z gry. Mimo tego zalecamy jednak podchodzenie do całej sprawy z odrobiną dystansu i czekać na oficjalne potwierdzenie tego terminu przez twórców lub wydawcę.

God of War: Ragnarok - bohaterowie

God of War: Ragnarok

