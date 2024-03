Eric - Netflix pokazał plakat i zdjęcia. Benedict Cumberbatch jako ojciec poszukujący zaginionego syna

fot. Netflix

Benedict Cumberbatch nadchodzi w nowym projekcie dla Netfliksa, który może wzbudzić emocje widzów. Eric to serial, który opowie o desperackich poszukiwaniach. Aktor wystąpi jako ojciec usiłujący odnaleźć swojego syna. Zobaczcie pierwsze zdjęcia oraz plakat tej produkcji.

Eric - plakat i zdjęcia

Eric

Eric - fabuła, obsada

Serial opowie o pewnym ojcu i jego dramatycznych poszukiwaniach. Pewnego ranka jego dziewięcioletni syn znika w drodze do szkoły. Pełen wstrętu do samego siebie i wyrzutów sumienia mężczyzna koncentruje się na rysunkach swojego dziecka, przedstawiających niebieskiego potwora. Owy stwór stanie się jedynym sprzymierzeńcem w próbie sprowadzenia syna do domu.

Benedictowi Cumberbatchowi na ekranie będą towarzyszyć Gaby Hoffmann, Ivan Howe oraz McKinley Belcher III.

Eric - produkcja, premiera

Twórcą serialu jest Abi Morgan, laureat nagród BAFTA oraz Emmy. Za reżyserię odpowiada Lucy Forbes, która pracowała także nad The End of the F***ing World. Producentami wykonawczymi są Forbes, Cumberbatch, Morgan, Jane Featherstone oraz Lucy Dyke.

Eric zadebiutuje już 30 maja 2024 roku, tylko na Netflix.