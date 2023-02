Bestsellery Empiku 2022. Znamy filmowych i literackich laureatów!

foto. materiały prasowe

W Warszawie, jak co roku, odbyła się gala Bestsellerów Empiku. W tym roku imprezę zorganizowano pod hasłem Świat się zmienia. Po raz pierwszy nagrodę odebrał pisarz Remigiusz Mróz za książkę pod tytułem Projekt Riese. To była jego szósta nominacja i jak widać szczęśliwa. Statuetkę otrzymała także noblistka Olga Tokarczuk za Empuzjon oraz reżyserka Maria Sadowska za film Dziewczyny z Dubaju.

Zobaczcie listę laureatów w poszczególnych kategoriach.

FILM:

Kino polskie:

Dziewczyny z Dubaju, reż. Maria Sadowska

Kino familijne:

Sing 2, reż. Garth Jennings

KSIĄŻKA:

Literatura piękna:

Empuzjon, Olga Tokarczuk

Kryminał i thriller:

Projekt Riese, Remigiusz Mróz

Literatura obyczajowa:

It Starts with Us, Colleen Hoover, tłum. Aleksandra Żak

Literatura polska dla dzieci:

Sekretna historia ludz... skarpetek, Justyna Bednarek, Daniel de Latour

Young Adult:

Start a Fire. Runda pierwsza, P.S. Herytiera (Pizgacz)

ODKRYCIA EMPIKU:

Literatura:

Ishbel Szatrawska, Żywot i śmierć pana Hersha Libkina z Sacramento w stanie Kalifornia

Film:

Damian Kocur, Chleb i sól

TWÓRCA ROKU:

Pisarz/ Pisarka Roku:

Weronika Anna Marczak