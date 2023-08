Bez litości 3: Ostatni rozdział - fragment filmu. McCall brutalnie rozprawia się z członkiem mafii

fot. Columbia Pictures

Reklama

Bez litości 3: Ostatni rozdział zakończy historię Roberta McCalla (Denzel Washington), który wymierza sprawiedliwość złym ludziom. W finałowej części zmierzy się z sycylijską mafią w swój brutalny i wyliczony, co to sekundy sposób. Z tego względu produkcja otrzymała najwyższą kategorię wiekową R. Poprzednie odsłony również były przeznaczona dla osób dorosłych.

W sieci pojawił się fragment Bez litości 3, w którym McCall przyznaje, że podoba mu się we Włoszech i w głębi swojego serca uważa, że to miejsce, w którym powinien pozostać. Prosi członków lokalnej mafii, aby opuścili to miejsce. Ostatecznie jednemu z nich daje nauczkę, uciskając nerw pośrodkowy i sprawiając mu ból. Zobaczcie poniżej tę scenę przemocy.

Bez litości 3: Ostatni rozdział - fragment filmu

Bez litości 3 - zdjęcia

Bez litości 3

Bez litości 3 - obsada

W obsadzie są także Dakota Fanning, Gaia Scodellaro, Eugenio Mastrandrea, Remo Girone, Sonia Ammar, Daniele Perrone, Andrea Scarduzio oraz Andrea Dodero.

Bez litości 3: Ostatni rozdział - fabuła

Od czasu porzucenia pracy jako płatny zabójca wykonującego zlecenia rządu, McCall (Denzel Washington) próbuje pogodzić się z przerażającymi rzeczami, które robił w przeszłości. Ukojenie znajduje w wymierzaniu sprawiedliwości w imieniu potrzebujących. W południowych Włoszech odkrywa, że jego nowi przyjaciele są pod kontrolą lokalnych bossów mafijnych. Gdy wydarzenia przybierają zły obrót, McCall wie, co musi zrobić: stać się obrońcą swoich przyjaciół, podejmując walkę z mafią.

Bez litości 3: Ostatni rozdział - premiera 1 września w polskich kinach.