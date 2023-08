Bez litości 3: Ostatni rozdział - reżyser o zakończeniu serii. To finałowe arcydzieło przemocy

fot. Empire

Denzel Washington po raz ostatni wcieli się w byłego płatnego zabójcę Roberta McCalla w filmie Bez litości 3: Ostatni rozdział. Reżyser Antoine Fuqua wierzy, że finałowa część serii przyniesie odpowiednie zakończeniem dla tej postaci. W wywiadzie dla Screen Rant przyznał, że scenariusz, który napisał Richard Wenk jest świetny. Dużo o nim rozmawiał ze scenarzystą podczas kręcenia Bez litości 2. Następnie zdradził, czego widzowie powinni się spodziewać po filmie.

W przerwach omawialiśmy te sprawy i tak naprawdę chodziło o znalezienie domu dla Roberta McCalla. Prześledziliśmy jego podróż, czyli odnalezienie celu. W drugiej części chodziło o pogodzenie się z przeszłością. I wtedy pomyśleliśmy: "OK, to gdzie osiądzie i kiedy przestanie?". Tworzy swoje finałowe arcydzieło przemocy, pomagając przy tym ludziom, a potem ma dom - tak to powstało.

Bez litości 3 - zdjęcia

Bez litości 3

Bez litości 3 - obsada

W obsadzie są także Dakota Fanning, Gaia Scodellaro, Eugenio Mastrandrea, Remo Girone, Sonia Ammar, Daniele Perrone, Andrea Scarduzio oraz Andrea Dodero.

Bez litości 3: Ostatni rozdział - fabuła

Od czasu porzucenia pracy jako płatny zabójca wykonującego zlecenia rządu, McCall (Denzel Washington) próbuje pogodzić się z przerażającymi rzeczami, które robił w przeszłości. Ukojenie znajduje w wymierzaniu sprawiedliwości w imieniu potrzebujących. W południowych Włoszech odkrywa, że jego nowi przyjaciele są pod kontrolą lokalnych bossów mafijnych. Gdy wydarzenia przybierają zły obrót, McCall wie, co musi zrobić: stać się obrońcą swoich przyjaciół, podejmując walkę z mafią.

Bez litości 3: Ostatni rozdział - premiera 1 września w polskich kinach.