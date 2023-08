Bez litości 3: Ostatni rozdział - film jak Człowiek w ogniu 2? Reżyser o duecie aktorów

Reklama

Bez litości 3: Ostatni rozdział to finałowa część serii, w której Robert McCall stanie do walki z sycylijską mafią. W tym thrillerze akcji ponownie na planie spotkali się Denzel Washington oraz Dakota Fanning. Ostatni raz zagrali razem 19 lat temu w filmie Człowiek w ogniu w reżyserii Tony'ego Scotta. Ta produkcja z 2004 roku opowiada o zmęczonym życiem, stroniącym od ludzi byłym agencie CIA Johnie Creasym, który otrzymał pracę ochroniarza dziewięcioletniej Pity Ramos. Dziewczynka zostaje uprowadzona, a ciężko ranny Creasy poprzysięga zemstę.

W wywiadzie dla serwisu ComicBook reżyser Antoine Fuqua stwierdził, że postrzega Bez litości 3: Ostatni rozdział, jako swego rodzaju duchową kontynuację Człowieka w ogniu ze względu na to spotkanie aktorów po latach.

Nigdy wspólnie o tym nie rozmawialiśmy, ale ja o tym myślałem właśnie w ten sposób. Kiedy Dakota powiedziała, że jest zainteresowana [rolą], pomyślałem: "Ach tak! To jest Człowiek w ogniu, ale wiele lat później – i on to właśnie robi". Ale nigdy im tego nie powiedziałem, ponieważ po prostu wcielali się w postacie [Bez litości 3] w tych momentach. Ale kiedy widzisz ich razem - kiedy patrzyłem na nich planie, po prostu się uśmiechałem.

fot. 20th Century Fox // Regency Enterprises - Dakota Fanning i Denzel Washington w filmie Człowiek w ogniu

Bez litości 3 - obsada

W obsadzie są także Gaia Scodellaro, Eugenio Mastrandrea, Remo Girone, Sonia Ammar, Daniele Perrone, Andrea Scarduzio oraz Andrea Dodero.

Bez litości 3: Ostatni rozdział - fabuła

Od czasu porzucenia pracy jako płatny zabójca wykonującego zlecenia rządu, McCall (Denzel Washington) próbuje pogodzić się z przerażającymi rzeczami, które robił w przeszłości. Ukojenie znajduje w wymierzaniu sprawiedliwości w imieniu potrzebujących. W południowych Włoszech odkrywa, że jego nowi przyjaciele są pod kontrolą lokalnych bossów mafijnych. Gdy wydarzenia przybierają zły obrót, McCall wie, co musi zrobić: stać się obrońcą swoich przyjaciół, podejmując walkę z mafią.

Bez litości 3 - zdjęcia

Bez litości 3

Bez litości 3: Ostatni rozdział - premiera 1 września w polskich kinach.