Bez urazy - strzelanina na seansie w kinie w USA. O co poszło?

fot. materiały prasowe

W niedziele w miejscowości Albuquerque w stanie Nowy Meksyk w USA doszło do incydentu podczas seansu filmu Bez urazy. Do tragedii doszło na sali kinowej, a powodem kłótni była rezerwacja określonych miejsc.

Bez urazy - tragedia w kinie

Według światków 19-letni Enrique Padilla i jego dziewczyna najpierw głośno kłócili się ze starszą parą. 52-letni Tenorio i jego żona zostali przesunięci na inne miejsca w kinie niż te, które kupili w kasie. Z uwagi na brak miejsc kupili oni miejsca 8 i 11, ale pracownik kina zasugerował, by usiedli razem. W tym momencie Padilla i jego dziewczyna nie byli z tego powodu zadowoleni, bo wpływało to, że sami musieli zmienić swoje kupiona miejsce. Kierownik kina rozmawiał z nim, by wypracować kompromis, więc ostatecznie obie pary siadły koło siebie. Wówczas doszło do eskalacji. Najpierw Padilla rzucił kubeł popcornu w stronę starszej pary. Wtedy Tenorio popchnął Padillę na ścianę. Ten wyjął broń i zastrzelił swojego przeciwnika, który zmarł na miejscu pomimo szybkiej akcji ratunkowej policjanta poza służbą.

Enrique Padilla został oskarżony o morderstwo i manipulowanie dowodami. Został aresztowany i w poniedziałek 26 czerwca postawiono mu zarzuty.