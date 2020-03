Big Brother - Niemcy zrobili show z pandemii. Wielkie kontrowersje

Big Brother to popularny format programu z gatunku reality show, w którym grupa osób na określony czas jest odcięta od rzeczywistości. Informowaliśmy, że w trakcie trwania pandemii w produkcji było kilka programów w różnych rejonach świata. W każdym miejscu uczestnicy zostali poinformowani poza anteną o koronawirusie i stanie zdrowia swoich bliskich, ale w Niemczech zrobiono z tego show.

Niemieccy producenci Big Brothera podjęli decyzję o poinformowani uczestników o pandemii koronawirusa w programie na żywo. Prowadzący razem z lekarzem oddzieleni od zebranych szybą wyjaśnili zebranym, że świat jaki pozostawili przed wejściem do programu nie istnieje, bo zmienił się całkowicie przez zabójczą pandemię. Gdy wchodzili do Big Brothera na początku lutego, to nadal był tylko nagłówek o epidemii w Chinach.

Do tego wyemitowano nagrania od rodzin i bliskich uczestników programu, aby wiedzieli, że mają się dobrze i nie zostali zarażeni koronawirusem. Reakcje oczywiście były dość emocjonalne, jak można sobie wyobrazić, ale sama decyzja decydentów niemieckiej telewizji wywołuje duże kontrowersje.

Nagranie programu można obejrzeć z angielskimi napisami: