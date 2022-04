Being Mortal - produkcja filmu zawieszona. Wszystko przez skargę na Billa Murraya

fot. Quibi // Roku

Jak podaje portal Deadline, w oparciu o swoje źródła, produkcja filmu Being Mortal od Searchlight została zawieszona, a decyzja miała związek ze skargą wobec gwiazdy projektu, Billa Murraya, za niewłaściwe zachowanie. Jak na razie nie wiadomo, co dalej z przyszłością aktora w produkcji, ponieważ śledztwo w tej sprawie cały czas trwa.

Serwis twierdzi również, że Aziz Ansari, który gra główną rolę w filmie i debiutuje w nim jako reżyser, oraz Seth Rogen znajdujący się w obsadzie, nie są częścią wspomnianej wyżej skargi. Searchlight w tym momencie nie chce komentować sprawy ze względu na trwające dochodzenie.

fot. materiały prasowe

Film oparty jest na książce Atula Gawande'a Being Mortal: Medicine and What Matters in the End. Główne zdjęcia rozpoczęły się 28 marca, a źródła Deadline, podają, że wykonano już połowę prac na planie, gdy padła decyzja o zawieszeniu. Searchlight planowało wypuścić film w 2023 roku. Jak na razie nie wiadomo czy sprawa będzie miała wpływ na premierę.