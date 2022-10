Seth Green wspomina nękanie przez Billa Murraya. Został wrzucony do śmietnika jako dziewięciolatek

fot. materiały prasowe

W ostatnim czasie pojawiło się kilka nowych oskarżeń w kierunku Billa Murraya o niewłaściwe zachowanie na planach produkcji filmowych. Aktor nie od dziś znany jest ze swojego temperamentu, a teraz nowe osoby postanowiły wypowiedzieć się na temat swoich doświadczeń z popularnym aktorem.

Ostatnio informowaliśmy o książce Dying of Politeness napisanej przez Geenę Davis, która napisała o złych doświadczeniach z planu Łatwego szmalu z 1990 roku. Występowała w filmie u boku Billa Murraya, który także współreżyserował produkcję. Wspomina między innymi sposób, w jaki została przesłuchana przy pomocy masażera oraz to, jak Murray odnosił się do niej na planie. Aktorka została mu przedstawiona w apartamencie hotelowym, w którym Bill Murray powitał ją z urządzeniem służącym do masażu. Nalegał, by użyć go na niej, mimo jej odmowy. Później, w trakcie kręcenia Łatwego Szmalu, Bill Murray szedł za nią do przyczepy, by nakrzyczeć za spóźnienie, choć czekała na swoją garderobę, i robił to dalej, gdy biegła na plan, a nawet gdy znalazła się na miejscu - przed całą obsadą, ekipą i gapiami z ulicy - wciąż nie przestawał wrzeszczeć.

fot. materiały prasowe

Pojawiły się też wypowiedzi Roba Schneidera z SNL, który stwierdził, że Murray "absolutnie nienawidził" członków obsady programu, kiedy powrócił do gościnnego prowadzenia.

Nienawidził nas w Saturday Night Live, kiedy był gospodarzem. Absolutnie nas nienawidził. Mam na myśli, że ciągłe był o coś wściekły.

Teraz też Seth Green wypowiedział się na temat tego, co działo się za kulisami SNL. Gdy ten miał 9 lat, miał zostać wrzucony przez aktora do pojemnika na śmieci. Green miał zagrać dziecko w skeczu. Siedział za kulisami oglądając telewizję, kiedy Murray zobaczył go siedzącego na jego miejscu i zrobił wielką awanturę. Green wspomina, że siedział na rogu kanapy i było jeszcze mnóstwo miejsca, ale Murray nie ustępował i przekonywał, że to jego miejsce. Green odmówił, a następnie Murray podniósł go za kostki, trzymał go do góry nogami i zawiesił nad koszem i powiedział: "Śmieci idą do kosza". Green krzyczał, machał rękoma, ale Murray miał go upuścić do kosza, który następnie się przewrócił.

Byłem przerażony. Uciekłem, schowałem się pod stołem w garderobie i płakałem.

NIe są to pierwsze informacje o karygodnych zachowaniach gwiazdy na planach filmowych. Portal Deadline poprosił aktora o komentarz w powyższej sprawie, ale jeszcze nie otrzymano odpowiedzi.