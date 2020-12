Billie Eilish: The World’s a Little Blurry - zwiastun dokumentu Apple. Poznajcie kulisy sławy piosenkarki

fot. Apple

Billie Eilish: The World’s a Little Blurry to nadchodzący dokument Apple i prawdziwa gratka dla miłośników amerykańskiej piosenkarki, zdobywczyni pięciu nagród Grammy. Produkcja, będąca opowieścią o dorastaniu w świetle reflektorów, ukaże, jak znana na całym świecie nastolatka radzi sobie z ogromną sławą. Reżyserem filmu jest R.J. Cutler.

Dokument Billie Eilish: The World’s a Little Blurry przybliży fanom nie tylko zawodową stronę działalności Billie Eilish. Film ukaże zarówno życie wokalistki na na scenie jak i poza nią. Artystce towarzyszyć będziemy w studiu nagrań, w drodze na koncerty, zobaczymy również nagrania archiwalne. Jako widzowie dostaniemy wgląd w życie prywatne wykonawczyni piosenki No Time to Die i dowiemy się, że to dzięki kochającej rodzinie, szczególnie rodzicom, Eilish była w stanie poradzić sobie z nagle rozkwitającą karierą. Jak widzimy w zwiastunie, film będzie intymnym portretem artystki, której wciąż zdarza się spać w łóżku rodziców, gdy boi się zamieszkujących jej pokój potworów.

Poniżej możecie obejrzeć trailer dokumentu Apple.

Billie Eilish: The World’s a Little Blurry - zwiastun

Dokument Billie Eilish: The World’s a Little Blurry trafi do kin oraz na Apple TV+ w lutym 2021 roku.