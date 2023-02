Billions - Damian Lewis powraca w 7. sezonie. Są szczegóły

fot. Showtime

Oficjalnie ogłoszono, że Damian Lewis powraca jako Bobby Axelrod w 7. sezonie Billions. Aktor pojawi się w sześciu z dwunastu odcinków sezonu. Sam aktor potwierdził tę informację w rozmowie w programie Stephena Colberta.

Billions - o czym 7 sezon?

Zamówiono go w lutym 2023 roku, więc na razie trwają przygotowania do jego realizacji, która niebawem rusza w Nowym Jorku. W dość ogólnym opisie czytamy: sojusze zostaną wywrócone do góry nogami, stare rany będą bronią, a lojalność zostanie sprawdzona. Zdrada będzie mieć epickie proporcje, a wrogowie staną się przyjaciółmi. Bobby "Axe"Axelrod powraca i stawka staje się większa niż kiedykolwiek.

Przypomnijmy, że Damian Lewis grał jedną z głównych postacie w Billions przez pięć sezonów. Potem odszedł z obsady z uwagi ma śmierć swojej żony.

W obsadzie serialu są także Paul Giamatti, Corey Stoll, Maggie Siff, David Costabile, Asia Kate Dillon, Condola Rashad, Jeffrey DeMunn, Sakina Jaffrey oraz Daniel Breaker.

Billions - data premiery 7. sezonu nie jest znana.