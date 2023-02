Billy Summers - powstanie filmowa adaptacją książki Kinga. Jednak nie serial

fot. Prószyński Media // Prószyński i S-ka

W lutym 2022 roku ogłoszono, że książka Billy Summers autorstwa Stephena Kinga zostanie zekranizowana jako serial. Teraz decyzję zmieniono, bo producenci stwierdzili, że ta historia lepiej się sprawdzi na ekranach kin. Warner Bros. nabył prawa do książki; będą oni producentami i dystrybutorami filmu na całym świecie.

Billy Summers - co wiemy?

Zakulisowa ekipa pozostała bez zmian. Bad Robot i Appian Way będą produkować. Według Deadline są szanse na to, że za kamerą stanie J.J. Abrams, a główną rolę zagra Leonardo DiCaprio. Za scenariusz odpowiadają te same osoby, o których czytaliśmy przy seriali: Edward Zwick i Marshall Herskovitz.

Bill Summers - opis fabuły

Tytułowy bohater powieści pt. Billy Summers jest płatnym zabójcą, który chce przejść na emeryturę. Podejmuje ostatnią bardzo lukratywną pracę, która wymaga przenosin do spokojnego miasteczka, gdzie udaje początkującego pisarza. Jego stanowisko pracy ma bezpośredni widok na miejsce, do którego trafi morderca Joel Allen, który ma stanąć przed sądem za zastrzelenie dwóch mężczyzn podczas gry w pokera. Allen popełnił również wystarczająco dużo morderstw, żeby niektórzy gangsterzy wysokiego szczebla bali się, że bandyta dla złagodzenia kary obciąży oskarżeniami swoich byłych pracodawców. Skrupulatny Summers, staje się coraz bardziej cyniczny w stosunku do gangsterów, którzy go zatrudnili. Jego sceptycyzm jest uzasadniony, gdy po zakończeniu pracy sprawy przybierają zły obrót.

Billy Summers - data premiery nie została ustalona.