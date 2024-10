Billy the Kid powróci. 3. sezon hitu z Tomem Blythem będzie ostatnim

fot. MGM+

W 2022 roku na ówczesnej platformie Epix zadebiutował 1. sezon serialu Billy the Kid z Tomem Blythem w roli głównej. Wcielał się on w historyczną postać znanego przestępcy. Serial powstał za sprawą twórców Dynastii Tudorów oraz Wikingów. 2. sezon wyemitowało już przebranżowione MGM+, którego zdaniem była to jedna z najpopularniejszych produkcji w historii platformy.

Dziś otrzymujemy oficjalnie potwierdzenie - Billy the Kid powróci w 3. sezonie. Będzie on również ostatnim i zwieńczy historię postaci Toma Blytha.

Billy the Kid - fabuła 3. sezonu

W 3. sezonie wojna hrabstwa Lincoln dobiega końca, ale zarówno Billy the Kid jak i szeryf Pat Garrett mają kilka problemów do rozwiązania. Nadszedł czas wyrównania rachunków. Billy nadal ma przewagę, a Garrett chce go złapać - martwego albo żywego. Z nagrodą nad głową, Billy ma możliwość ucieczki do Nowego Meksyku razem z Dulcineą, miłością swojego życia. Niedokończone sprawy z Garrettem, który go zdradził, sprawiają że ten zostaje. W międzyczasie Jesse Evans, wieloletni przyjaciel, rywal i wróg Billy'ego, również zostaje w Lincoln i poszukuje nowego celu w życiu oraz sposobu na odpokutowanie swoich win. Nadchodzi ostatni rozdział historii Billy'ego, który będzie walczyć jak diabeł w poszukiwaniu sprawiedliwości - nawet jeśli oznacza to, że umrze próbując.