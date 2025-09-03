Reklama
Biografia Bruce'a Willisa niebawem w księgarniach. Przeczytajcie fragment

Mamy dla was wstęp nadchodzącej premiery - biografii legendy Hollywoodu, czyli Bruce'a Willisa. Miłej lektury.
Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
biografia Bruce Willis 
biografia Bruce Willis
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego fot. materiały prasowe
Bruce Willis przeszedł do historii kina, grając w wielu zapadających w pamięć lub po prostu ekscytujących i trzymających w napięciu. Pulp Fiction, seria Szklana pułapka, Szósty zmysł czy Armageddon to tylko nieliczne z obrazów, których był gwiazdą.

Teraz wiemy, że dotknęła go ciężka choroba, ale w naszych sercach nadal jest tym samym charyzmatycznym aktorem. Już wkrótce będziemy mogli gruntownie prześledzić jego bogatą karierę dzięki nadchodzącej biografii. Znajdzie się w niej wiele szczegółów i wypowiedzi osób, które miały przyjemność współpracować z Bruce'em Willisem na przestrzeni wielu lat.

Książka Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego ukaże się nakładem Wydawnictwa Poznańskiego już 10 września. Autorem książki jest Sean O'Connell.

Wydawca udostępnił początek książki w przekładzie Mariusza Gądka. Znajdziecie go poniżej, pod opisem i okładką książki.

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego - opis i okładka

W zwyczajny środowy poranek, pod koniec marca 2023 roku, jedna z największych gwiazd filmowych na świecie ogłosiła zakończenie kariery. Nie zwołano konferencji prasowej, media branżowe w Hollywood nie zostały uprzedzone, a całości towarzyszył zaskakujący brak rozgłosu. Zamiast tego informacja o odejściu Bruce’a Willisa z aktorstwa pojawiła się w prostym oświadczeniu na Instagramie jego byłej żony, Demi Moore – wraz z tragiczną wiadomością, że Willis cierpi na afazję, zaburzenie funkcji poznawczych, które z czasem przekształciło się w otępienie czołowo-skroniowe.

Był to smutny koniec kariery człowieka, który swego czasu był najlepiej opłacanym aktorem w Hollywood. Kariera ta jest tematem książki autorstwa Seana O’Connella. Autor zebrał w niej ekskluzywne, oryginalne wywiady z reżyserami, którzy współpracowali z Willisem, a także z krytykami filmowymi i dziennikarzami analizującymi jego dorobek. Książka zawiera również autorską analizę filmów Willisa, jego ścieżki kariery, ale także przemysłu filmowego, który uczynił go gwiazdą.

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiegoŹródło: Poznańskie

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego - fragment

WPROWADZENIE

RUNO PRZECHODZI NA EMERYTURĘ

W pewien środowy poranek pod koniec marca 2022 roku jeden z największych gwiazdorów filmowych na świecie ogłosił, że kończy karierę.

Zakomunikowano to, co dość uderzające, bez większego rozgłosu. Nie zorganizowano żadnej konferencji prasowej. Nikt w Hollywood nie został o niczym uprzedzony. 30 marca na koncie instagramowym Demi Moore pojawiło się tylko krótkie oświadczenie, że Bruce Willis — jej były mąż, ojciec trójki jej córek oraz „najlepiej niegdyś opłacany aktor w Hollywood” — odchodzi z show-biznesu ze skutkiem natychmiastowym.

„Wszystkich jego cudownych fanów pragniemy z całą rodziną poinformować, że nasz ukochany Bruce zmaga się z problemami zdrowotnymi: niedawno rozpoznano u niego afazję, która w dużym stopniu ogranicza zdolności poznawcze — mogliśmy przeczytać w wiadomości. — W związku z tym Bruce po długim namyśle postanowił zrezygnować z kariery, która tak wiele dla niego znaczyła”.

I tyle, nic więcej. W kolejnych dniach po tym komunikacie media społecznościowe zalała fala wyrazów współczucia i wsparcia dla gwiazdora, który odegrał niezwykle ważną rolę w życiu wielu osób. Gdy dziennikarze filmowi spierali się na temat wpływu Willisa na hollywoodzkie kino oraz miejsca aktora w panteonie legend dużego ekranu, Haley Joel Osment, który partnerował mu w Szóstym zmyśle, pozwolił sobie na bardziej osobistą refleksję. Wrzucił do internetu zdjęcie Bruce’a, które opatrzył wzruszającym komentarzem: „Trudno znaleźć odpowiednie słowa, by pożegnać kogoś, kogo zawsze podziwiałem — najpierw na dużym ekranie, a potem, za sprawą szalonego zrządzenia losu, w bezpośrednim kontakcie […]. Jestem mu ogromnie wdzięczny za wszystko, co wspólnie z nim przeżyłem, a także za jego olbrzymi dorobek filmowy, którym będziemy mogli się cieszyć jeszcze przez długie, długie lata”.

W dniu wydania komunikatu przez Demi Moore inny z filarów Hollywood, John Travolta, podzielił się na Instagramie wspomnieniami ze swojej współpracy z Willisem: „Z Bruce’em zaprzyjaźniliśmy się na planie dwóch naszych największych hitów, które wspólnie nakręciliśmy, czyli I kto to mówi oraz Pulp Fiction. Po latach Bruce powiedział mi: »John, chcę, żebyś wiedział, że gdy przydarza ci się coś dobrego, czuję, jakby to spotkało mnie samego«. Oto jak wielkoduszny jest ten facet. Kocham cię, Bruce”.

Uczucie to w pełni podzielała Emily Blunt, występująca u boku Willisa w filmie Looper — Pętla czasu. „[Bruce] emanuje po prostu spokojem i luzem, a do tego ma cierpkie, błyskotliwe poczucie humoru. To coś niesamowitego — powiedziała. — Uwielbiam przebywać w jego towarzystwie i kocham go jako człowieka”.

Ikona kina akcji, długoletni przyjaciel Willisa i mistrz ekranowych bon motów Arnold Schwarzenegger doskonale uchwycił odczucia filmowych fanów, stwierdzając:„[Bruce] zawsze pozostanie w pamięci ludzi jako wielka gwiazda. I dobry człowiek. Rozumiem, że ze względów zdrowotnych musiał odejść. Ale bohaterowie kina akcji zasadniczo nigdy nie odchodzą na emeryturę. Przeładowują tylko broń”.

Źródło: Poznańskie

Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
biografia Bruce Willis 
biografia Bruce Willis
