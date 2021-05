Biomutant podzielił krytyków. Ogromny rozstrzał w ocenach

fot. THQ Nordic

24 maja w sieci pojawiły się recenzje Biomutant, debiutanckiej gry studia Experiment 101. Tytuł ten tworzony był przez stosunkowo niewielki zespół deweloperów, ale pierwszy jego zwiastun widzieliśmy w 2017 roku i od tego czasu oczekiwania stopniowo rosły. Doskonale widać to po recenzjach krytyków, którzy są wyjątkowo podzieleni w sprawie tej produkcji. Otrzymuje ona zarówno skrajnie niskie, jak i bardzo wysokie oceny.

Średnia ocena w serwisie Opencritic wynosi 67/100 na podstawie 115 głosów. Jeszcze ciekawiej robi się, gdy zerkniemy na same noty, bo znajdziemy tu zarówno 3/10, jak i 9,5/10. Chwalony jest przede wszystkim świat i unikalny charakter tej gry, a także łączenie ze sobą różnych mechanik, nawet jeśli nie zawsze działa to idealnie. Z krytyką zaś spotyka się stan techniczny na premierę - duża liczba błędów i problemy z wydajnością skutecznie psują radość z zabawy. Niektórzy zwracają też uwagę na nudne zadania poboczne i pustą mapę, która nie zachęca do jej eksplorowania.

Tak prezentują się wybrane oceny zachodnich mediów:

Paste Magazine - 3,5/10

Push Square - 4/10

GamingBolt - 5/10

GameSpot - 6/10

IGN - 6/10

DualShockers - 6,5/10

Destructoid - 8/10

GameSpace - 9,5/10

Game Revolution - 9,5/10

Więcej na temat gry możecie dowiedzieć się również z naszej recenzji, gdzie Biomutant otrzymał ocenę 7/10.