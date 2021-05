Forza Horizon 5 z premierą we wrześniu? Zabawki zdradzają nadejście gry

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Microsoft

Hot Wheels, firma produkująca popularne resoraki, zdradziła plany Microsoftu związane z kolejną odsłoną Forza Horizon. Zaprezentowano nową zabawkę, która trafi do sprzedaży we wrześniu, a na opakowaniu znalazło się logo tej popularnej, wyścigowej serii. Co prawda na opakowaniu nie ma żadnej "piątki", sugerującej że chodzi o najnowszą, niezapowiedzianą jeszcze odsłonę, ale odnaleźć można inne wskazówki.

Jednym z zaprezentowanych modeli od Hot Wheels jest Mercedes Benz A-Class z 2019 roku, a więc model, którego nie było we wcześniejszych częściach Forza Horizon. Co więcej, w tle widzimy pustynie, a więc obszar, którego również nie było w czwartej odsłonie. Przy okazji pasuje on też do pojawiających się w sieci plotek, które wskazują na to, że FH5 zabierze graczy do Meksyku.

instagram

Najprawdopodobniej premiery gry Forza Horizon 5 możemy spodziewać się jesienią. Idealnym momentem na zapowiedź gry wydają się odbywające w czerwcu targi E3.