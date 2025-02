Czemu Ahsoka Tano opuściła Jedi? Współtwórca serialu wyjaśnia

materiały prasowe

Ahsoka stała się jedną z najważniejszych postaci w uniwersum Star Wars. Jako padawanka Anakina, miała olbrzymi wpływ na wydarzenia, a poza tym stała się jedną z ulubionych postaci fanów. Odpowiadając na pytania IGN, Dave Filoni odniósł się do decyzji podejmowanych przez bohaterkę, w tym do jej opuszczenia Zakonu Jedi.

Czemu Ahsoka Tano opuściła Jedi?

Jak się okazuje, Ahsokę miał spotkać bardziej ponury los w Wojnach klonów, czego chciał sam George Lucas. Można powiedzieć, że Dave Filoni "uratował" bohaterkę od takiej wersji wydarzeń.

- On twierdził: "Cóż, ona umrze". Ja byłem jak: "Cóż... Może nie" (śmiech)

Filoni wyjaśnił, że od samego początku miał w głowie koncept, że Ahsoka opuści Zakon. Wówczas jeszcze nie wiedział, że ten wątek będzie krył za tym tajemnicę, natomiast zawsze czuł, że bohaterka stoi między Obi-Wanem a Anakinem.

- Została wyszkolona zgodnie z dogmatem Obi-Wana Kenobiego i Jedi, ponieważ Obi-Wan w pewnym sensie reprezentuje Jedi z ery prequeli. Ale dodatkowo trenował ją Anakin, przez co stała się bardziej zbuntowana i podążała za głosem serca, więc ma w sobie ogromną pasję. Myślę, że w ten sposób może czerpać to, co najlepsze, z dwóch różnych światów.

