BL6 - ta konsola schłodzi piwo i odpali Tekkena

Źródło: budlight.com

Pod marką Bud Light powstała prawdopodobnie najdoskonalsza konsola pod słońcem, która mogłaby przyćmić zarówno Xbox Series X, jak i PlayStation 5 oraz ich następców. Koncern piwowarski Anheuser-Busch odpowiedzialny za produkcję wspomnianego trunku postanowił stworzyć imprezową maszynę idealną, która przyćmi wszystkie sprzęty konkurencji.

Bud Light BL6 przypomina sześciopak piwa i spełnia trzy funkcje jednocześnie: uruchamia gry, rzutuje je na ścianę za pośrednictwem zintegrowanego projektora i chłodzi do dwóch puszek piwa. Tak, to w pełni funkcjonalny sprzęt gamingowy ze zintegrowanym schładzaczem do napojów.

Konsolę w pełnej krasie można obejrzeć w poniższej galerii:

Bud Light BL6

Ta nietuzinkowa zabawka odda nam do dyspozycji sześć gier, w tym cztery znane szerokiemu gronu odbiorców: Tekken 7, SoulCalibur VI, R.B.I. Baseball 20 oraz Broforce (a jakże). Katalog klasycznych pozycji uzupełniono o dwa tytuły na wyłączność – cymbergaja Six Puck oraz BL6 Flashlight, czyli gamingową wersję gry w butelkę, w której gracze siadają w kółku, kręcą konsolą i muszą zamrzeć w bezruchu, kiedy promień projektora oświetli ich sylwetkę.

BL6 Flashligh może brzmieć jak żart twórców konsoli, ale nim nie jest. Mamy tu bowiem do czynienia z przenośnym sprzętem, zintegrowana bateria pozwoli grać bez kabli nawet przez dwie godziny bez przerwy. Za wyświetlanie obrazu odpowiada projektor Ausa pracujący przy rozdzielczości 720p oraz jasności 500 lumentów, a w zestawie znajdziemy także dwa „Cantrollery” Miller Lite.

Niestety, BL6 ma jedną poważną wadę. Powstał wyłącznie jeden egzemplarz konsoli, a jego zdobycie może graniczyć z cudem. Twórcy wystawili go na publiczną aukcję w portalu shopbeergear.com, a w momencie publikacji artykułu cena gadżetu przekroczyła kwotę 4000 tysięcy dolarów. Licytacja potrwa do 20 listopada, zyski z akcji zostaną przekazane na fundację National Restaurant Association Educational Foundation wspierającą pracowników branży spożywczej, którzy ucierpieli w wyniku pandemii.