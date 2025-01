materiały prasowe

Mało kto sądził, że Gladiator 2 może dorównać pierwszej części w osiągnięciach finansowych i artystycznych. W pierwszym aspekcie kontynuacji udało się wygrać tę rywalizację. Film osiągnął wpływy w box office na poziomie 455,9 mln dolarów, co oznacza przychód ze sprzedaży biletów do kin. Gladiator z 2000 roku zanotował 451 mln dolarów.

Gladiator 2 – sukces w box office

Czy Gladiatora 2 można uznać za sukces finansowy? Nie jest to takie proste. Oryginał osiągnął mniejsze wpływy, ale jego budżet wynosił 103 mln dolarów, co pozwoliło producentom liczyć zyski. Problemem Gladiatora 2 jest budżet przekraczający 200 mln dolarów (dokładna kwota nie została ujawniona). Oznacza to, że film musiałby przynieść wpływy na poziomie co najmniej 500 mln dolarów, aby zwrócić koszty. Według różnych szacunków ta kwota może wynosić nawet 625 mln dolarów.

Film jest już jednak dostępny w wielu krajach na VOD, gdzie można kupić wersję cyfrową. W przyszłości zostaną jeszcze sprzedane prawa do emisji w telewizji na całym świecie, a także pojawią się przychody ze sprzedaży wydań Blu-ray. Eksperci twierdzą, że choć w kinach film mógł być klapą, to ostatecznie może okazać się sukcesem finansowym.

Gladiator 2 w Polsce na VOD pojawi się 29 stycznia.