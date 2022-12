Black Adam 2 nie powstanie - co dalej z postacią? Dwayne Johnson i James Gunn komentują

fot. materiały prasowe

Black Adam 2 nie powstanie; sequel został oficjalnie wstrzymany przez szefów DC Studios i DCU Jamesa Gunna i Petera Safrana, którzy wciąż są w trakcie planowania uniwersum na kolejne lata. Do tej pory skasowali plany na Człowieka ze stali 2 i powrót Henry'ego Cavilla do roli Supermana oraz Wonder Woman 3. Teraz Black Adam 2 jest kolejnym projektem, który nie jest brany pod uwagę w pierwszym etapie budowania uniwersum.

Black Adam 2 nie powstanie

Dwayne Johnson oficjalnie opublikował oświadczenie, w którym podkreślił, że rozmawiał z Jamesem Gunnem na ten temat i ustalili, że postać Black Adam nie będzie częścią pierwszego etapu opowiadania historii w nowym DCU. Podkreślił jednak, że razem z DC uzgodnili, że będą szukali opcji, jak najlepiej wykorzystać postać Black Adama w przyszłych projektach.

James Gunn także skomentował sytuację, potwierdzając, że nie ma prawdy w plotkach mówiących o tym, że Dwayne Johnson nie zagra już nigdy Black Adama. Napisał, że uwielbia The Rocka i nie może się doczekać, by wkrótce z nim współpracować.

Przypomnijmy, że Black Adam to była i nadal jest wielka życiowa pasja Dwayne'a Johnsona. Pracował on 15 lat nad tym, by doprowadzić tę postać na kinowe ekrany. Jednakże przeciętne wyniki finansowe widowiska, które według doniesień przyniesie straty Warner Bros., zmotywowały do najpewniej zmiany planów na przyszłość w związku z tym superbohaterem. Co ciekawe, według THR budżet filmu zwiększył się ze 190 mln dolarów do 260 mln dolarów przez dokrętki, które trwały 20 dni. Były one konieczne, bo według źródeł portalu oryginalny montaż zbierał fatalne oceny widzów podczas pokazów testowych.

- Razem z Jamesem znamy się od lat i zawsze wzajemnie sobie kibicowaliśmy. To się nie zmieniło i zawsze będę kibicować DC (oraz Marvelowi), aby wygrywali. Te decyzje podejmowane przez Jamesa i szefów DC reprezentują wizję na DCU poprzez ich kreatywną perspektywę - napisał Dwayne Johnson.

https://twitter.com/TheRock/status/1605322145768165376

https://twitter.com/JamesGunn/status/1605329673868611584

Na razie nie wiadomo, kiedy Black Adam powróci w DCU, ale z oświadczeń obu panów wynika, że to nastąpi, ale nie teraz i nie w filmie Black Adam 2.

James Gunn ujawnił też na twitterze, że w styczniu 2023 roku oficjalnie ogłoszą pierwsze nowe projekty należące do DCU.

Nowy Superman - kandydaci do roli

Dwayne Johnson zostaje w DCU, ale Henry Cavill zostanie zastąpiony nowym aktorem. Oto nasi kandydaci.