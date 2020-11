Black Adam - Aldis Hodge zdradza kulisy otrzymania przez niego roli Hawkmana

Źródło: Sony Pictures Television

Black Adam to jedno z szykowanych widowisk DCEU. W jedną z postaci w projekcie, Hawkmana, wcieli się Aldis Hodge. Aktor jest wielkim fanem komiksów i od dawna próbuje zdobyć rolę superbohatera. Powiedział, że wychował się na powieściach graficznych i tak naprawdę został aktorem, żeby mieć pieniądze na zakup figurek Batmana. Jak powiedział Hodge w jednym z wywiadów, kiedy zadzwonił do niego Dwayne „The Rock” Johnson, aby pogratulować nowemu partnerowi i powitać go w projekcie, początkowo myślał, że to żart, ponieważ był nastawiony na to, że odrzucono jego kandydaturę. Jednak gdy The Rock stwierdził, że zagra w tym filmie, to poczuł się jakby wygrał na loterii. Aktor stwierdził, że kocha w swojej postaci tę wojowniczość i dzikość, ale również jego zrozumienie i miłość.



fot. materiały prasowe

Dla przypomnienia Black Adam to ikoniczny przeciwnik Shazama w komiksach wydawnictwa DC. Jednak póki co nie zobaczymy go w produkcjach o tym bohaterze (w przygotowaniu znajduje się druga część jego przygód), tylko w swoim solowym filmie. Na razie nic nie wiadomo o fabule widowiska. W produkcji na pewno pojawi się grupa superbohaterów Justice Society of America, w której skład wchodzi wspomniany Hawkman.