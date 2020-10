Black Adam - kto zagra Cyclone w filmie? Są kandydatki

Warner Bros.

Black Adam to jeden z szykowanych projektów, które wchodzą w skład kinowego DCEU. W produkcji pojawi się drużyna superbohaterów The Justice Society of America. Jedną z członkiń zespołu, którą zobaczymy w filmie jest Maxine Hunkel aka Cyclone. Portal Illuminerdi poinformował, że Warner Bros bierze dwie młode aktorki pod uwagę do obsadzenia tej postaci. Pierwszą z nich jest Isabela Moner (Dora i Miasto Złota), a drugą piosenkarka Leslie Grace (In the Heights). Póki co jest to niepotwierdzona informacja, damy Wam znać, gdy pojawi się oficjalny komunikat.

Isabela Moner – Transformers: Ostatni rycerz

Dla przypomnienia w komiksach Maxine posiada moc manipulowania wiatrem. Potrafi mentalnie przywoływać cyklony i trąby powietrzne, wyrzucać potężne podmuchy powietrza i latać w powietrzu, unosząc się z prądami wiatru.

Dla przypomnienia Black Adam to ikoniczny przeciwnik Shazama w komiksach wydawnictwa DC. Jednak póki co nie zobaczymy go w produkcjach o tym bohaterze (w przygotowaniu znajduje się druga część jego przygód), tylko w swoim solowym filmie. Na razie nic nie wiadomo o fabule widowiska. Gwiazdą projektu jest Dwayne Johnson.